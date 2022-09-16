Представлен смартфон Honor X40

Бренд Honor официально представил смартфон среднего уровня X40 под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой Magic UI 6.1. Устройство уже доступно для предварительного заказа, а фактические продажи начнутся 23 сентября.

Аппарат оборудован 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED формата FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Эта панель загибается на боковые части корпуса. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 695: он содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объём оперативной памяти составляет 6, 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.

Фронтальная камера выполнена на 8-мегапиксельном сенсоре. Сзади располагается двойная камера с 50-мегапиксельным основным блоком (f/1,8) и вспомогательным датчиком на 2 млн пикселей.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C. Габариты составляют 162,9 × 74,5 × 7,43 мм, вес — 175 г.

Смартфон Honor X40 стоит от 215 до 330 долларов США в зависимости от размера памяти.