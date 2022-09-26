Представлен смартфон Oppo A17

Компания Oppo выпустила недорогой смартфон A17. Главные особенности новинки: флагманский дизайн, влагозащита и большая батарея. Задняя панель Oppo A17 выполнена из материала, который имитирует кожу. Также устройство защищено от воды по стандарту IPX4. Защиты от пыли нет.

Характеристики Oppo A17:

Экран: 6,56 дюйма, IPS, HD+, 60 Гц;

Процессор: Helio G35;

Память: 4+64 ГБ;

Камеры: фронтальная 5 Мп, основная 50 Мп, датчик глубины 2 Мп;

Батарея: 5000 мАч;

Система: Android 12 с прошивкой ColorOS 12.1;

Прочее: порт microSD, слот для двух SIM-карт, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Смартфон поставляется в двух цветах: черном и голубом. Стоимость новинки составляет 130 долларов.