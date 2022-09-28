Intel представила приложение для синхронизации телефонов под iOS и Android с ПК

Intel анонсировала программу под названием Unison, предназначенную для подключения смартфонов под управлением iOS и Android к компьютерам на процессорах Intel — основные функции мобильных устройств оказываются доступными прямо на ПК.

После «простого процесса сопряжения» Unison открывает на ПК доступ к четырём основным функциям телефона: совершение и приём звонков, обмен фотографиями и файлами — они отображаются в специальной галерее Unison на ПК, получение и отправка текстовых сообщений, а также получение прочих уведомлений и в некоторых случаях возможность ответить на них.

Вице-президент Intel по мобильным инновациям Джош Ньюман (Josh Newman) отметил, что в силу наложенных Apple ограничений некоторые функции Unison при сопряжении с iPhone будут незначительно ограничены, пишет The Verge. В частности, это касается обмена текстовыми сообщениями, а также возможности управлять уведомлениями приложений от сторонних разработчиков.

На начальном этапе воспользоваться Unison сможет небольшая доля владельцев ноутбуков на процессорах 12-го поколения, выпускаемых Acer, HP и Lenovo в рамках программы Intel Evo. С выходом компьютеров на чипах 13-го поколения присутствие программы существенно расширится.

Важнейшим преимуществом MacBook для пользователей iPhone являются удобные механизмы подключения устройств — Intel решила реализовать часть этих возможностей на компьютерах с её чипами, предоставив возможности синхронизации для владельцев как iPhone, так и Android-телефонов