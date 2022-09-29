В 2023 году Google начнёт уведомлять пользователей о появлении в сети их персональных данных

С начала следующего года Google намерена уведомлять пользователей в случаях, если их данные вроде телефонного номера, адреса электронной почты, домашнего адреса и другие сведения появятся в поисковой выдаче. Компания объявила о новой функции после релиза инструмента «Результаты о вас» (Results about you), позволяющего людям легко находить информацию о себе и отправлять запросы на удаление персональных данных из поисковой выдачи, — он уже доступен некоторым пользователям в США.

В одном из твитов компания сообщила, что активация системы уведомлений будет добровольной — большинству людей подобный инструмент на регулярной основе просто не нужен. Тем не менее, он будет предлагаться и позволит пользователям обезопасить себя в сетевой среде.

Разумеется, Google будет удалять только поисковые результаты в собственной поисковой системе, а не сами страницы — их просто будет сложнее найти.

Известно, что Google уже довольно давно позволяет запрашивать удаление подобных материалов из поисковой выдачи, но теперь компания существенно упрощает процесс отправки запросов и удаление данных. В частности, инструмент «Результаты о вас» позволяет маркировать соответствующие данные в поисковой выдаче несколькими нажатиями вместо поиска специальной статьи службы поддержки Google со ссылкой на необходимую форму запроса.

Более того, функция уведомления, релиз которой состоится в начале следующего года, позволит не заниматься поиском самостоятельно — система сама предупредит о потенциальной опасности, а пользователь будет решать, нужно ли требовать удаления контента.