beCloud улучшил связь 4G в Минске

Инфраструктурный оператор beCloud начал использование дополнительного радиочастотного канала в диапазоне 2600 МГЦ в столичном сегменте своей сети LTE, сообщается на сайте компании.

В настоящее время LTE-сеть beCloud, на базе которой мобильные операторы предоставляют услуги 4G, работает в трех частотных диапазонах – 1800 МГц, 2600 МГц, 800 МГц. И если диапазон 1800 МГц является основным для обеспечения покрытия сети мобильной связи в населенных пунктах, а 800 МГЦ используются для развертывания сети в сельской местности, то частоты 2600 МГц позволяют улучшить пропускную способность сети, что увеличивает скорость передачи данных в местах наибольшего скопления пользователей.

Внедрение в рамках проекта дополнительного канала радиочастот в диапазоне 2600 МГЦ позволило одномоментно увеличить емкость LTE-сети Минска на 15%.

В результате модернизации сети LTE также повысилась пользовательская активность: в столице трафик абонентов вырос на 25% при одновременном увеличении средней скорости передачи данных на 14%.

На начало сентября 2022 года количество базовых станций LTE beCloud, работающих в диапазоне 2600 МГц, достигло практически 1500, занимая порядка 30% от общего числа БС сети.

«Для beCloud, как инфраструктурного оператора, главной задачей является создание высокотехнологичной и развитой сети LTE Advanced, которая позволит нашим партнерам-операторам предоставлять своим абонентам качественные и современные услуги связи 4G. Сегодня наша сеть LTE – это более 5000 базовых станций в столице, во всех областных и районных центрах и во многих населенных пунктах страны, включая сельскую местность. Она работает в 1614 городах и населенных пунктах Беларуси. Благодаря постоянному развитию сети охват населения услугами 4G сегодня приближается к 100% – на начало июля связь четвертого поколения доступна 97,9 % жителей страны», – подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.