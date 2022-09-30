Google закроет облачный игровой сервис Stadia

Фил Харрисон, вице-президент Stadia сообщил в официальном блоге Google о том, что игровой сервис 18 января 2023 года прекратит свое существование.

"Несколько лет назад мы запустили потребительский игровой сервис Stadia. И хотя подход Stadia был построен на прочной технологической основе, он не получил той популярности у пользователей, на которую мы рассчитывали, поэтому мы приняли трудное решение начать сворачивать наш сервис Stadia. Мы благодарны преданным игрокам Stadia, которые были с нами с самого начала. Мы возместим все покупки в Stadia, сделанные через Google Store и магазин Stadia. Игроки по-прежнему будут иметь доступ к своей библиотеке игр до 18 января 2023 года, чтобы завершить последние игровые сессии. Мы ожидаем, что большинство возвратов будет завершено к середине января 2023 года. У нас есть более подробная информация для игроков об этом процессе в нашем справочном центре", - сказано в сообщении вице-президента Stadia.

Напомним, что Google представила игровой сервис Stadia в марте 2019 года.