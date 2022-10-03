Опубликован рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. Это данные за сентябрь 2022 года.

В сентябре Xiaomi 12S Ultra занял первое место с результатом 96,04%. Новый флагман Huawei Mate 50 Pro, который был выпущен в сентябре, занял второе место, набрав 92,26%.

Что касается третьего места в списке, то это iQOO 10 Pro, который был выпущен в июле и получил 90,65%. Далее идёт Oppo K10 5G, которым довольны 90,41% пользователей. Замыкает десятку лидеров Nubia Z40S Pro.

Также в десятку попали сгибающийся смартфона Vivo X Fold, Redmi K50, Moto X30 Pro, Vivo X70 Pro+ и Oppo Find X3 Pro.