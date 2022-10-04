Игровой сервис VK Play объявил об официальном запуске. Об этом сообщается в блоге компании. Площадка находилась на этапе бета-тестирования с апреля 2022 года.

VK Play — это российская игровая площадка, которая сочетает в себе магазин видеоигр, стриминг, облачный гейминг и ряд других функций. Теперь она доступна пользователям на восьми различных языках: английском, датском, французском, испанском, польском, турецком и арабском. Кроме того, в сервисе также появилась новостная лента и UGC-раздел.

Разработчики VK Play также обещают одни из наиболее выгодных условий по размещению видеоигр: площадка будет забирать себе всего 5 % комиссии, а остальные 95 % получит разработчик. Для сравнения, Valve берёт за размещение в Steam от 20 до 30 %, а Epic Games Store — 12 %. Также на платформе смогут публиковать видеоигры физические лица с возможностью получения отчётности о покупках и регистрациях.

«С момента запуска бета-версии‎ VK Play в апреле мы непрерывно работаем над улучшением технических и сервисных возможностей площадки. VK Play объединяет большое количество разных аудиторий — игроков, разработчиков, стримеров, профессионалов и любителей киберспорта, и наша ключевая задача — предложить им самый удобный, технологичный и надежный продукт на рынке», — заявил технический директор VK Play Родион Котельников.

На момент публикации новости на площадке насчитывается 13,3 тыс. бесплатных игр, 225 платных проектов и 380 видеоигр в облачном сервисе. В число последних входят Elden Ring, Dark Souls III, CS:GO, Tekken 7 и многие другие.