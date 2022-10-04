Европарламент принял закон о введении универсального зарядного порта в ЕС с 2024 года

Сегодня Европарламент принял закон о введении универсального зарядного порта. Согласно ему, с осени 2024 года USB Type-C станет стандартным портом для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, устройств GPS, цифровых камер, наушников, гарнитур и наушников-вкладышей, портативных игровых приставок и колонок, продающихся в ЕС.

Начиная с 2026 года USB Type-C также станет стандартным зарядным портом для ноутбуков. Закон был принят подавляющим большинством голосов: 602 «за», 13 «против» и 8 воздержавшихся.

«Это простое решение каждый год будет экономить тысячи тонн электронных отходов, облегчать повторное использование старой электроники, [повышать] удобство для потребителей, сокращать ненужные расходы», — сказал мальтийский депутат Европарламента Алекс Агиус Салиба (Alex Agius Saliba). Он также добавил, что надеется, что решение ЕС станет примером для всего остального мира. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что переход на USB-C имеет и финансовую выгоду: «это позволит сэкономить не менее 250 миллионов евро в год».