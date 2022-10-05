Представлены смартфоны Xiaomi 12T и 12T Pro

Состоялась официальная презентация смартфонов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Флагманский аппарат стал первым устройством китайской компании, оснащённый огромным 1-дюймовым сенсором на 200 мегапикселей. Он также имеет производительную платформу SD 8+ Gen 1, и ёмкую батарею на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки.

Xiaomi 12T Pro может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 × 1220 пикселей и соотношением сторон 20:9. Поддерживается адаптивная частота обновления экрана, т.е. панель может работать на частоте 120 Гц или же автоматически подбирать оптимальный вариант между частотами в 30, 60, 90 и 120 Гц. Уровень яркости достигает 900 кд/м², а заводская калибровка должна обеспечить высокое качество цветопередачи. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5.

В верхней части дисплея имеется небольшое отверстие, в котором установлена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область дисплея. Основная камера устройства расположена на тыльной стороне корпуса. Она построена на базе 200-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL HP1 (оптический формат 1/1,22 дюйма, размер пикселя 0,64 мкм).

В конструкции не предусмотрен телеобъектив, но датчик высокого разрешения поддерживает 2-кратный цифровой зум и способен снимать видео в формате 8K. Поддерживается оптическая стабилизация изображения, автофокусировка с отслеживанием положения глаз и др. Конфигурация дополняется 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельной макрокамерой.

За производительность в Xiaomi 12T Pro отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Конфигурация дополняется 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопителем формата UFS 3.1 на 128 или 256 Гбайт. Поддерживается работа в сетях связи пятого поколения (5G), а также установка двух SIM-карт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт (соответствующий блоки питания входит в комплект поставки). Согласно имеющимся данным, зарядка батареи до 100 % занимает 19 минут.

Отметим наличие стереодинамиков Harman Kardon с поддержкой технологии Dolby Atmos. Беспроводное подключение обеспечивают адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В некоторых регионах смартфон будет доступен с NFC-чипом. В качестве программной платформы задействована Android 12 с фирменным интерфейсом MIUI 13.

Продажи Xiaomi 12T Pro стартуют 13 октября. Версия смартфона с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ оценена в €750, модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ обойдётся в €800, а за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить €850.

Что касается более доступного Xiaomi 12T, то он имеет в оснащении тот же 6,67-дюймовый дисплей, но без Dolby Vision, а также аналогичную фронтальную камеру, что и у флагманской модели. Основная камера построена на базе 108-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL HM6 (оптический формат 1/1,67 дюйма, размер пикселя 0,64 мкм). Сенсор поддерживает оптическую стабилизацию изображения, но не способен снимать 8K-видео. В дополнение к этому имеется 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и макрокамера на 2 Мп.

Аппаратной основой смартфона стал 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8100-Ultra (4 ядра Cortex-A78 (2,85 ГГц) и 4 ядра Cortex-A55 (2,0 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G6510 MC6. Смартфон оснащён 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и будет поставляться в версиях с накопителем формата UFS 3.1 ёмкостью 128 и 256 Гбайт. Xiaomi 12T оснащается теми же аккумулятором на 5000 мА·ч и зарядным устройством на 120 Вт.

Поставки Xiaomi 12T начнутся 13 октября. Версия устройства с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ обойдётся в €600, а вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ оценён в €650.