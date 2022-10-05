Вышла iOS 16.1 beta 4

Выпущена iOS 16.1 beta 4, которая приближает нас к выходу финальной версии iOS 16.1. Она добавит в iPhone ряд новых функций, в том числе Live Activity, «Зарядку экологически чистой энергией», изменения на экране блокировки, переработанный значок процента заряда батареи и многое другое.

Энтузиасты могут обновить свой iPhone до iOS 16.1 beta 4, перейдя в приложение «Настройки», выбрав «Основные», а затем выбрав «Обновление программного обеспечения». Номер сборки 20B5064c.

Перечень нововведений:

Live Activities. Поможет вам следить за спортивными соревнованиями, доставкой и другими событиями в режиме реального времени, прямо с экрана блокировки;

API Live Activity. Инструментарий открыт для сторонних разработчиков

Приложение Apple Wallet можно удалить: OS 16.1 теперь позволяет пользователям впервые удалять приложение Wallet. Удаление приложения Wallet означает, что вы не сможете использовать ряд различных функций, включая Apple Pay, Apple Cash и Apple Card;

Поддержка Matter: Matter — это новый стандарт подключения для умного дома, который позволит совместимым аксессуарам беспрепятственно работать вместе на разных платформах;

Общая библиотека фотографий iCloud: новый способ для семей беспрепятственно обмениваться фотографиями с помощью отдельной библиотеки iCloud, в которой до шести пользователей могут совместно работать и вносить свой вклад. Пользователи могут делиться существующими фотографиями из своих личных библиотек или делиться ими на основе даты начала или людей на фотографиях;

Зарядка экологически чистой энергией. Зарядка экологически чистой энергией направлена на уменьшение углеродного следа iPhone за счет оптимизации времени зарядки, когда в сети используются более чистые источники энергии;

Процент заряда батареи для большего количества моделей iPhone: значок процента заряда батареи теперь также доступен на iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini.

Помимо iOS 16.1 beta 4, компания Apple также выпустила: