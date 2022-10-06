Павел Дуров: держитесь подальше от WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров жестко высказался о сервисе WhatsApp в своём англоязычном канале. Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне.

"Хакеры могут иметь полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой компанией на прошлой неделе", - написал Дуров.

«Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами», — добавил создатель Telegram.

Кроме того Дуров признался, что сам давно удалил WhatsApp со своего смартфона и призвал пользователей мессенджера последовать его примеру: "Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 14 лет является инструментом слежки".

Даже после обновления WhatsApp до последней версии существует риск хакерской атаки, предупредил Павел.