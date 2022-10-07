Представлены смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Google американская компания представила свои новые смартфоны — Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Это первые в мире модели с Android 13 из коробки (и они будут получать обновления безопасности в течение пяти лет) и единственные на базе однокристальной платформы Tensor G2, которая, увы, так и не стала быстрее топовых SoC MediaTek и Qualcomm.

Google не делала акцента на производительности и в первой Tensor, нет его и у SoС второго поколения. Около 800 000 баллов в AnTuTu — это уровень Snapdragon 888/888 Plus. Однако пользователям Pixel 7 и Pixel 7 Pro большая мощность ни к чему — это не игровые модели. В то же время за счёт оптимизации Android 13 в реальных сценариях использования новинки могут оказаться лучше иных флагманов. И, естественно, акцент в SoC сделан на возможностях ИИ и машинного обучения (особенно это касается камеры): в этом плане Tensor G2 должна быть если не впереди, то на уровне иных топовых SoC.

CPU представлен двумя ядрами Cortex-X1, двумя Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55, Конфигурация та же, что и в первой Tensor, но частоты чуть выше. Зато GPU новый — Arm Mali-G710 MC10 вместо Mali-G78. Именно на него ложится наибольшая нагрузка при ускорении задач ИИ. У каждой модели по две конфигурации: 8/128 и 8/256 ГБ у Pixel 7 и 12/128 и 12/256 ГБ у Pixel 7 Pro.

Из общего — обе модели поддерживают беспроводную зарядку, оснащены чипами Titan M2 и имеют защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Фронтальные камеры тоже одинаковые — с сенсорами разрешением 10,8 Мп и поддержкой записи видео 4К.

Камера Pixel 7 представлена двумя модулями. В основной — 50-мегапиксельный сенсор, широкоугольный объектив и оптическая стабилизация, в другом — 12-мегапиксельный датчик и сверхширокоугольный объектив. В Pixel 7 Pro есть и третий модуль — с датчиком разрешением 48 Мп и объективом, обеспечивающим 5-кратный оптический зум. Соответственно, максимальный зум в Pixel 7 — 8x, в Pixel 7 Pro — 30x.

Pixel 7 Pro получил экран OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц. У Pixel 7 дисплей попроще: 6,3 дюйма, Full HD+ и 90 Гц.

Ёмкость аккумулятора Pixel 7 Pro составила 5000 мА·ч, ёмкость аккумулятора Pixel 7 — 4355 мА·ч. За Pixel 7 в базовой конфигурации просят 600 долларов или 650 евро, за Pixel 7 Pro — 900 долларов или 900 евро. Предварительные заказы принимают с сегодняшнего дня, розничные продажи стартуют 13 октября.