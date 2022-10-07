МТС «прокачал» мобильный интернет в 14,5 тысячах населенных пунктах

МТС продолжает расширять зону покрытия и увеличивать емкость сети 4G в Беларуси. За 3 месяца были запущены более 100 новых базовых станций LTE во всех областях страны. Таким образом, территория 14,5 тыс. населенных пунктов обеспечена устойчивой связью четвертого поколения.

Работы проводились преимущественно в локациях, где наблюдалось повышенное потребление трафика. Всего с июля по сентябрь МТС установил 60 новых базовых станций, работающих в диапазоне LTE-1800 и 45 базовых станций — в диапазоне LTE-800, которые охватили более 70 населенных пунктов.

Так, в Витебской области 4G «прокачали» в Витебске, Новополоцке и Орше. На Гомельщине улучшилось качество покрытия в Речице, Брагине, Ветке, Корме, Чечерске, Жлобине, Рогачеве и в областном центре. В Гродненском регионе скорость доступа в интернет увеличена в Слониме, а на Могилевщине — в Бобруйске.

Особое внимание уделили Минской и Брестской областям. Только на Минщине включили 44 базовые станции, ускорившие мобильный интернет в столице и пригородах, Солигорске, Заславле и Борисове. На территории Минска также запустили 6 новых секторов базовых станций в диапазоне LTE-2600.

А на Брестчине продолжалось широкомасштабное увеличение площади покрытия сети 4G с помощью низкочастотного диапазона 800 МГц. В этом регионе заработали 20 базовых станций LTE-800, которые охватили ряд населенных пунктов в Березовском, Барановичском, Пружанском, Каменецком, Лунинецком, Пинском, Жабинковском, Столинском, Ивацевичском и Ганцевичском районах. Наиболее крупные их них: город Коссово Ивацевичского района, поселки Дружный и Оснежицы Пинского района, деревни Ракитно и Красная Воля Лунинецкого района, а также агрогородок Хотыничи Ганцевичского района.

Для ускорения мобильного интернета использовались сразу три частотных диапазона — 2600, 1800 и 800 МГц. Низкочастотные диапазоны позволяют охватывать большие площади, поэтому они чаще всего применяются в сельской местности. А высокие частоты обладают лучшей пропускной способностью, что делает их более популярными для городов и других населенных пунктов с плотной застройкой.

Улучшение качества мобильной связи в Беларуси МТС производит при поддержке инфраструктурного партнера beCloud. Все базовые станции устанавливаются с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.