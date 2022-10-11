Samsung открыла доступ к Tizen OS сторонним производителям смарт-телевизоров

Компания Samsung Electronics анонсировала сотрудничество с производителями телевизоров, включая компании Atmaca, HKC и Tempo, в рамках которого последние смогут использовать в своих телевизорах операционную систему Samsung Tizen OS. Эти компании смогут распространять такие решения в Австралии, Италии, Новой Зеландии, Испании, Турции и Великобритании уже в этом году. Речь идёт также о брендах Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera и др.

Заметим, что ещё в прошлом году Samsung объявила о программе лицензирования Tizen TV Platform Licensing на мероприятии Samsung Developer Conference (SDC). Программа лицензирования позволяет другим производителям помимо Samsung Electronics пользоваться преимуществами смарт-функций Tizen OS.

Для того чтобы внедрение Tizen OS на сторонние ТВ прошло успешнее, Samsung работает с партнёрами над лицензированием контента и оптимизацией аппаратного обеспечения — им будут доступны многие смарт-возможности экосистемы, ранее характерные только для умных телевизоров Samsung. Впрочем, в Samsung уточняют, что наличие многих возможностей будет зависеть от страны продаж телевизоров: от бесплатного стриминга телепередач и фильмов в рамках сервиса Samsung TV Plus до гида Universal Guide, обеспечивающего быстрый и удобный поиск по контенту с персональными рекомендациями. Наконец, голосовой помощник Bixby обеспечит пользователей дополнительной поддержкой при управлении смарт-телевизорами.

С тех пор как Samsung объединила усилия с Linux Foundation в 2012 году, платформа Tizen OS заметно выросла и теперь ей пользуются порядка 200 млн человек из 197 стран, имеющих совместимые смарт-телевизоры Samsung. Теперь ожидается, что охват Tizen заметно увеличится.

По словам представителя Samsung, 2022 стал знаковым годом не только потому, что к Tizen OS получили доступ другие производители, но и потому, что в этом году операционная система отмечает свой десятилетний юбилей.