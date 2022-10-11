В МТС снова поступили в продажу телевизоры Xiaomi. Приобрести их можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Телевизоры доступны по цене от 35 рублей в месяц.

Телевизоры Xiaomi Mi TV P1 оснащены безрамочным экраном с широким углом обзора и богатой цветовой палитрой. Насыщенное, чистое и глубокое звучание обеспечивают два стереодинамика мощностью 10 Вт. Предусмотрена возможность управления голосом и поддержка экосистемы «Умный дом». Причем отдавать голосовые команды можно не только телевизору, но и другим «умным» устройствам, подключенным к этой системе.

Все телевизоры Xiaomi Mi TV P1 располагают большим количеством разъёмов для подключения дополнительных устройств и гаджетов, таких как USB-флэшки, компьютеры, игровые консоли. Поддержка технологий Chromecast и Miracast значительно упрощает трансляцию контента со смартфона на телевизор.

Телевизоры Xiaomi Mi TV P1 43" и 55" оснащены безрамочным экраном с поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160 пикселей) и широкой цветовой гаммой. Его матрица способна отображать 1,07 миллиарда оттенков, благодаря чему можно наслаждаться сочной и реалистичной картинкой. Поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+ позволяет без потерь качества передавать особо детализированное изображение.

Xiaomi Mi TV P1 43" для всех предлагается за 1199 за рублей. Абоненты МТС смогут забрать его за 1179 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платёж составит 110 рублей, а на два года — 56 рублей.

Телевизор Xiaomi Mi TV P1 55" все желающие могут приобрести за 1759 рублей. Для абонентов МТС он доступен за 1729 рублей. При покупке в рассрочку платёж составит от 83 рубля в месяц.

Компактный Xiaomi Mi TV P1 32" получил экран с разрешением 1366x768 пикселей и глубиной цветовой палитры до 16,7 млн оттенков. Все желающие могут приобрести его за 779 рублей, а абоненты МТС — за 759 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платёж составит от 35 рублей.