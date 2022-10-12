Meta представила VR-гарнитуру Quest Pro

Генеральный директор компании Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в рамках мероприятия Meta Connect 2022 анонсировал новейшую гарнитуру виртуальной реальности под названием Quest Pro. Хотя устройство является продолжением серии Quest, оно имеет мало общего с ориентированными на потребительский рынок гарнитурами, которые Meta выпускала ранее. Это самая продвинутая VR-гарнитура, которая когда-либо выпускалась Meta.

Одна из главных особенностей Quest Pro заключается в наличии четырёх наружных камер, которые предназначены для визуализации в виртуальном пространстве происходящего в реальном мире. За счёт этого пользователь гарнитуры сможет взаимодействовать со смешанной реальностью, когда виртуальные объекты накладываются поверх реальных. Такой вариант использования гарнитуры стал возможен благодаря существенным аппаратным улучшениям по сравнению с гарнитурой Quest 2.

Аппаратной основой Quest Pro стал микропроцессор Qualcomm Snapdragon XR2+, который дополняется 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. В конструкции предусмотрены два дисплея с поддержкой разрешения 1920 × 1800 пикселей каждый. Отмечается использование новой оптики. Поддерживается технология отслеживания взгляда и мимики лица пользователя, что может оказаться полезным для передачи эмоций человека в виртуальное пространство.

В дополнение к гарнитуре Meta представила обновлённые контроллеры. Они стали выглядеть иначе и имеют в оснащении камеру для отслеживания их положения относительное гарнитуры. В каждый контроллер Quest Pro встроено по три камеры, а также по мобильному процессору Snapdragon 662, что обеспечивает точное позиционирование и быстрый отклик.

Согласно имеющимся данным, Quest Pro сможет функционировать автономно всего один-два часа, что может оказаться недостаточно для многих потенциальных пользователей. Оформить предзаказ на покупку Quest Pro за $1500 можно с момента её презентации, а первые поставки устройства начнутся 25 октября. В Европе цена новинки составила 1800 евро.