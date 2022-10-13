Microsoft представила ИИ-приложение Designer

Компания Microsoft представила приложение Designer, которое является частью сервиса Microsoft 365 и предназначено для создания изображений по текстовому описанию. Основой нового инструмента для творчества стала нейросеть DALL-E. С помощью Designer пользователи смогут легко создавать посты для соцсетей, открытки, приглашения и другие изображения.

«В Designer вы можете просто описать изображение, которое хотите увидеть, и приложение сделает всю работу за вас, создав нечто совершенно уникальное», — говорится в сообщении Microsoft.

Designer также будет доступен пользователям браузера Microsoft Edge, благодаря чему посты для соцсетей можно будет создавать прямо в интернет-обозревателе без необходимости использования дополнительного программного обеспечения. Пользователи могут аналогичным образом создавать изображения с помощью инструмента Image Creator в поиске Bing, поскольку он работает на основе той же нейросети, что и Designer. Доступ к нему можно получить через поисковик Microsoft или же путём нажатия кнопки Image Creator на боковой панели Edge.

В дополнение к этому Microsoft добавила в пакет приложений Office 365 инструмент для редактирования видео Clipchamp. С его помощью можно быстро объединить ролики, добавить звук и разные эффекты. Приложение доступно в рамках подписки Microsoft 365 и в Windows 11. Видеоредактор Clipchamp также доступен в виде онлайн-инструмента.

Ещё разработчики запустили новый веб-сайт Microsoft Create, который доступен всем желающим. Посетители этого ресурса могут создавать графические изображения, видео и другой цифровой контент. Для начала работы можно использовать шаблоны и другие инструменты, которые помогут создать что-то уникальное.