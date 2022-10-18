Samsung рассказала подробности об интерфейсе One UI 5

В ближайшие недели Samsung представит миллионам пользователей устройств Galaxy новую версию интерфейса One UI 5. В своем блоге компания поделилась нововведениями, которые ожидают пользователей.

Новая функция Bixby Text Call1позволяет пользователям общаться наиболее удобным для них способом. С помощью Bixby Text Call можно отвечать на телефонные звонки, просто набирая текст на экране. Умная платформа преобразует текст в голосовое сообщение и передает его непосредственно вызывающему абоненту, при этом слова и фразы собеседника преобразуются из голосового сообщения в текст и отображаются на экране. Эта функция идеально подходит для ситуаций, когда нужно обсудить какой-то вопрос, но голосовому общению мешает фоновый шум, например, на концерте или в поезде. Bixby Text Call также позволяет принимать звонки в любой ситуации, не рискуя упустить важную информацию.

С помощью функции Routines пользователи могут запустить на устройстве последовательность действий, соответствующих конкретному времени суток. Благодаря режимам Modes в One UI 5 можно создавать индивидуальные настройки для различных периодов времени — от сна и отдыха до тренировок и вождения авто. Например, во время физических упражнений можно отключать уведомления, чтобы они не отвлекали от процесса и не прерывали воспроизведение музыки. Аналогично, отключение звуковых уведомлений и активация ночного режима может быть полезным при подготовке ко сну.

Пользовательский интерфейс One UI 5 также предлагает обновленный внешний вид, делающий взаимодействие с устройством более удобным и увлекательным. Значки приложений стали менее яркими, а цветовые схемы – оптимизированными; одновременно с этим уделено внимание деталям, благодаря которым работа с мобильными устройствами станет приятнее.

Samsung также усовершенствовала уведомления в One UI 5, чтобы сделать их более интуитивно понятными. Теперь их легко и удобно читать даже при беглом взгляде на экран. Кроме того, появились более четкие кнопки приема и отклонения вызова при входящих звонках благодаря переработанному всплывающему окошку вызова.

В One UI 5 настройки персонализации редактируются непосредственно на экране блокировки. Всего несколькими касаниями можно обрезать видеоролик с памятными событиями и украсить свой телефон. Экран блокировки также персонализируется благодаря сменным обоям, стилю часов и всплывающим окнам уведомлений.

One UI 5 также предлагает новые функции, позволяющие эффективно выполнять ежедневные задачи. Например, у виджетов появились новые опции, в том числе настройка их порядка на главном экране с помощью функции Stacked. Это позволяет перетаскивать виджеты друг на друга, а чтобы пользователь смог быстро найти нужный виджет, достаточно пролистать «стопку» из них вправо или влево. Это помогает освободить место на главном экране и использовать его более эффективно.

One UI 5 также предлагает новые умные рекомендации для виджетов. В зависимости от сценариев использования эти smart-советы автоматически предлагают пользователю действия и приложения, которые обеспечивают более персонализированное взаимодействие со смартфоном.

В новом меню Connected пользователь может управлять функциями всех устройств, подключенных к смартфону, таких как Quick Share, Smart View и Samsung DeX. Также в One UI 5 появился быстрый доступ к меню Buds, которое позволяет автоматически переключать наушники с одного устройства на другое.

Оболочка One UI 5 также получила новое уведомление на панели общего доступа Share Panel для защиты конфиденциальности личной информации. Это предупредит пользователя, если он непреднамеренно собирается поделиться фотографией, которая содержит потенциально конфиденциальную информацию, например, изображение банковской карты, водительского удостоверения, карточки социального страхования или паспорта.