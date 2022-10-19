Apple представила новинки

Компания Apple представила планшетный компьютер iPad 10-го поколения. Устройство получило обновлённый дизайн и более крупный дисплей по сравнению с моделью 9-го поколения. Кроме того, впервые для серии данных устройств производитель решил перенести веб-камеру на длинную сторону дисплея.

Новый базовый iPad получил зарядный разъём USB Type-C вместо применявшегося в прошлом поколении Lightning. новинка оснащена 10,9-дюймовым экраном Liquid Retina с поддержкой разрешения 2360 × 1640 пикселей, яркостью 500 кд/м2 и сертификацией True Tone. Сканер отпечатков пальцев Touch ID компания перенесла на верхнюю грань устройства в кнопку блокировки.

В основе нового iPad используется процессор A14 Bionic. Такой же чип применяется в смартфоне iPhone 12. Компания отмечает, что в A14 Bionic присутствует нейронный 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, который до 80 % увеличивает производительность устройства в задачах, связанных с технологиями машинного обучения по сравнению с процессором A13 Bionic, который применяется в iPad 9-го поколения.

Новый iPad 10-го поколения получил набор из двух 12-мегапиксельных камер. Фронтальная может снимать с углом обзора до 122 градусов. Задний сенсор может снимать 4K-видео и поддерживает режим замедленной съёмки 240 FPS. Устройство также оснащено двумя микрофонами и стереодинамиками.

Новый планшет Apple будет предлагаться в двух версиях: только с поддержкой Wi-Fi 6, а также с Wi-Fi и сотовой связью. Вторая версия получила поддержку 5G со скоростью передачи данных до 3,5 Гбит/с.

Производитель отмечает, что новинка поддерживает новую клавиатуру Magic Keyboard Folio, а также электронное перо Apple Pencil первого поколения. Правда, для зарядки последнего потребуется переходник на разъём Lightning, который теперь будет поставляться в комплекте с пером.

Стоимость нового iPad 10-го поколения начинается с $449 за Wi-Fi-версию и с $599 за версию Wi-Fi+5G. Будут доступны версии с 64 и 256 Гбайт постоянной памяти. iPad 10-го поколения будет выпускаться в четырёх вариантах цвета корпуса: синем, розовом, жёлтом и серебряном. Заказать новинку можно будет уже сегодня. В магазинах устройство появится с 26 октября. Apple продолжит продавать iPad 9-го поколения по цене от $329.

Обновлённый iPad Pro

Также Apple представила обновлённый iPad Pro, построенный на новейшем фирменном процессоре компании — Apple M2. По словам производителя, новинка «раздвигает границы возможного на iPad», обеспечивая ещё лучшее сочетание производительности, портативности и универсальности в использовании.

В основу обновлённого iPad Pro положен чип Apple M2, который включает восьмиядерный центральный процессор и 10-ядерный графический процессор. По сравнению со старым Apple M1, на котором построен iPad Pro прошлого поколения, новинка по части CPU стала быстрее на 15 %, по части графики — на 35 %. Также новинка получила 16-ядерный нейронный движок, отвечающий за ИИ-возможности, который способен выполнять на 40 % больше операций.

По словам Apple, M2 ускорит даже самые требовательные задачи, от работы с фото, видео и 3D-графикой, до мощных игр. Отмечается также новый медиа-движок и сигнальный процессор, отвечающий за обработку изображения, которые в сочетании с передовыми камерами позволяют пользователям впервые снимать на iPad видео ProRes и перекодировать кадры ProRes до 3 раз быстрее. По задумке, создатели контента смогут захватывать, редактировать и публиковать видео кинематографического качества с одного устройства в полевых условиях.

Новый iPad Pro предлагается со 128, 256 или 512 Гбайт флеш-памяти и 8 Гбайт оперативной памяти, а также в более продвинутых модификациях с 1 или 2 Тбайт флеш-памяти и 16 Гбайт оперативной памяти. За беспроводные подключения отвечают Wi‑Fi 6E и Bluetooth 5.3, а опционально доступна поддержка 5G. Тыльная камера не изменилась: основной 12-Мп модуль с апертурой f/1.8 дополняет 10-Мп ультраширокоугольная камера с апертурой f/2.4. Фронтальная камера 12-Мп.

Как и предшественник, новый iPad Pro будет доступен в версиях с 11- и 12,9-дюймовыми дисплеями. У более компактного используется IPS-панель с разрешением 2388 × 1668 точек, яркостью 600 кд/м2 и широким охватом цветов (P3). В свою очередь в более крупной версии применяется дисплей с подсветкой mini-LED с 2596 зонами локального затемнения. Он обладает разрешением 2732 × 2048 точек, яркостью 600 кд/м2 при отображении SDR-контента и 1000 кд/м2 при отображении HDR (пиковая яркость 1600 кд/м2) и широким охватом цветов (P3).

Продажи обновлённых iPad Pro стартуют 26 октября, а предзаказы принимать начали уже сегодня. Цена 11-дюймового iPad Pro на чипе M.2 начинается с $799 за Wi-Fi-версию и с $999 за версию с 5G. В свою очередь новый 12,9-дюймовый iPad Pro будет стоить от $1099 и $1299 за версии с Wi-Fi и с 5G соответственно.

Обновлённая ТВ-приставка Apple TV 4K

Помимо нового мощного планшета iPad Pro на базе чипа M2 и базового iPad 10-го поколения, была представлена обновлённая ТВ-приставка Apple TV 4K, которая получила несколько существенных изменений по сравнению с моделью предыдущего поколения.

ТВ-приставка Apple TV 4K доступна в двух конфигурациях: с поддержкой Wi-Fi и накопителем на 64 Гбайт, а также с Wi-Fi, интерфейсом Ethernet для проводного подключения и накопителем на 128 Гбайт. Во втором случае также реализована поддержка технологии Thread, которая позволит подключать больше устройств для умного дома. Аппаратной основой приставки в обоих случаях является процессор Apple A15 Bionic, который служит основой базовых iPhone 14 и всего семейства iPhone 13.

Визуально новинка ничем не отличается от модели предыдущего поколения. Матовый корпус ТВ-приставки выполнен в чёрном цвете, а дизайн дополняется глянцевыми боковыми гранями и логотипом компании. Комплект поставки дополняется пультом дистанционного управления Siri Remote, который оснащён интерфейсом USB Type-C для подзарядки.

Устройство поддерживает воспроизведение видео формата HDR 10+ и технологии Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 и Dolby Digital 5.1. В конструкции предусмотрен интерфейс HDMI.

Базовая версия ТВ-приставки Apple TV 4K оценена разработчиками в $129, а за более продвинутый вариант придётся заплатить $149. Первые поставки новинки начнутся 4 ноября.