Xiaomi представила игровой телевизор Redmi Gaming TV X Pro

Бренд Redmi компании Xiaomi представил игровой телевизор Redmi Gaming TV X Pro. Новинка выйдет в двух версиях с разными диагоналями экранов — 65 и 75 дюймов. Первую производитель оценил в $415, а вторую — в $595, сообщает издание Gizmochina.

Телевизор Redmi Gaming TV X Pro оснащён четырёхъядерным процессором Arm Cortex-A73, получил 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт постоянной памяти. В оснащение телевизора входят порт HDMI 2.1, по два HDMI 2.0 и USB 2.0, один разъём RJ-45 и адаптер Wi-Fi.

Как и положено телевизору, ориентированному на любителей видеоигр, Redmi Gaming TV X Pro оснащён панелью с поддержкой разрешения 4К и частоты обновления 120 Гц. Экран новинки обеспечивает 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Точность цветопередачи Delta E — около 2 единиц. В дисплее реализована технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), призванная компенсировать размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения. Также заявляется о поддержке переменной частоты обновления изображения (VRR).

Производитель отмечает у Redmi Gaming TV X Pro поддержку технологий AMD FreeSync Premium, Dolby Vision, Dolby Atmos и ALLM. За счёт последней телевизор определят запуск видеоигры и автоматически включает режим низкой задержки дисплея.