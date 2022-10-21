Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A04e

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A04e, который вместе с анонсированными ранее в этом году Galaxy A04 и Galaxy A04s относится к сегменту бюджетных устройств.

Аппарат оснащён 6,5-дюймовым дисплеем IPS Infinity-V с поддержкой разрешения HD+ и частотой обновления 60 Гц. В верхней части экрана имеется вырез, в котором размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса находится двойная основная камера, которая включает в себя сенсор на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Samsung не озвучила, какой именно 8-ядерный микропроцессор задействован в Galaxy A04e, но предполагается, что это MediaTek Helio G35. Смартфон будет доступен с 3 или 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 32, 64 или 128 Гбайт. Устройство поддерживает работу в сетях 4G LTE и беспроводных сетях Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц. Автономную работу смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Galaxy A04e работает под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом One UI 4.1. Новинка имеет габариты 164,2 × 75,9 × 9,1 мм и весит 188 г. Аппарат будет поставляться в трёх вариантах цветового исполнения корпуса: чёрном, голубом и медном. Информация о цене и доступности Galaxy A04e не была озвучена.