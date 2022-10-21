Honor представила смартфон Play 40 Plus 5G

Компания Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 40 Plus 5G с мощной батареей на 6000 мА·ч и доступной ценой. Батарея обеспечивает до 23 часов воспроизведения видео, но при этом поддерживает зарядку мощностью всего 22,5 Вт.

Play 40 Plus 5G оснащён 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 точек, плотность пикселей — 260 ppi) и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе в верхней части экрана находится 5-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2.2. На тыльной панели смартфона размещена двойная камера с основным 50-Мп модулем с диафрагмой f/1.8, дополненным 2-Мп датчиком для определения глубины сцены.

Play 40 Plus 5G базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт.

Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Спецификации устройства также включают сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке блокировки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Толщина корпуса смартфона равна 8,27 мм, вес — 196 г. Новинка доступна в четырёх цветах — чёрном, серебристом, синем и пурпурном.

Стоимость версии Play 40 Plus 5G с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт равна 1199 юаней ($165). Версия смартфона с 8/128 Гбайт памяти обойдётся в 1399 юаней ($195). Цена модели с 8/256 Гбайт памяти составляет 1599 юаней ($220).