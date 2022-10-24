Samsung расскажет о перспективах исследований в области искусственного интеллекта

Компания Samsung Electronics объявила о проведении Samsung AI Forum 2022, который будет проходить с 8 по 9 ноября.

Samsung AI Forum проводится уже шестой год и является площадкой для обмена технологическими достижениями между всемирно известными учеными и экспертами в области искусственного интеллекта, а также для изучения будущих направлений исследований.

В этом году форум впервые за три года пройдет в очном формате, а также будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Samsung Electronics.

Заинтересованные в мероприятии могут зарегистрироваться для участия в форуме с 18 октября до 8 ноября на сайте Samsung AI Forum. Зарегистрированные участники получат доступ к подробной программе и возможность задать вопросы онлайн.