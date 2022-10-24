Россия выделила миллиард рос. рублей на центры разработки отечественной электроники

Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий. Они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки. пресс-релиз Правительства РФ.

Данное решение позволит простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и в конечном счёте обеспечить технологически суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности.

Всего к 2030 году в России должно действовать не менее 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.