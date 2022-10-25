Apple выпустила iOS 16.1

Компания Apple приступила к распространению обновления iOS 16.1, которое в ближайшее время станет доступно пользователям совместимых iPhone. Оно принесёт с собой функцию Live Activity, общую галерею фотографий в iCloud, поддержку стандарта Matter для устройств умного дома и другие нововведения.

В iOS 16.1 разработчики реализовали поддержку функции Live Activity, которая позволит следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки смартфона. Это может оказаться полезным в разных случаях, например, чтобы следить за событиями какого-то спортивного мероприятия или контролировать доставку заказа из ресторана. Эта функция будет работать по-разному на разных моделях iPhone, но наиболее оптимально она подходит для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, в которых реализована поддержка Always-On Display. Отметим, что Live Activity получит более широкое распространение по мере того, как сторонние разработчики интегрирую функцию в свои продукты.

Ещё в iOS 16.1 появилась возможность организации общей библиотеки фотографий в iCloud. Эта функция сделает проще обмен фотоснимками, например, среди членов семьи или в кругу друзей. До шести человек смогут получать доступ к общей библиотеке, причём каждый из них сможет загружать в неё фото со своего устройства.

После установки iOS 16.1 пользователи iPhone впервые смогут удалить приложение Wallet. Обновление также принесёт поддержку стандарта Matter, который позволит функционировать вместе совместимым устройствам для умного дома. В дополнение к этому в iOS 16.1 появилась функция «Зарядка экологически чистой энергией», которая должна снизить углеродный след iPhone за счёт оптимизации процесса восполнения энергии при подключении к сети, использующей экологически чистые источники энергии.

Среди менее заметных нововведений отметим, что теперь сервис Fitness+ будет работать без Apple Watch, на значке уровня заряда батареи появится точное значение в процентах, пользователи Apple Card смогут открыть сберегательный счёт. Кроме того, в iOS 16.1 разработчики реализовали ряд исправлений, направленных на повышение стабильности работы операционной системы.