«Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой»

Главный экран телевизора «Яндекса» с «Алисой» отличается от обычного смарт-ТВ — умный телевизор рекомендует фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя. Внутри живет «Алиса» со всеми ее привычными функциями, она помогает управлять устройством с помощью голосовых команд.

Ассистент может включить телевизор, найти фильм, поставить его на паузу или сделать погромче. С «Алисой» также удобнее выбирать видеоконтент: она научилась искать кино сразу в нескольких видеосервисах — например, по режиссеру. А еще «Алиса» развлечет любопытными фактами о любимых актерах.

Умный телевизор «Яндекса» — часть экосистемы устройств с «Алисой». Он работает как с голосовыми командами через пульт, так и в паре с «Яндекс станциями». Можно создавать собственные сценарии с другими умными устройствами и настраивать их в мобильном приложении «Умный дом с Алисой».

Телевизоры доступны в двух размерах — с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см). 

 

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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