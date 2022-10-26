Vertu выпустила криптотелефон

Компания Vertu, выпускающая смартфоны класса люкс, представила и выпустила в продажу серию новых устройств METAVERTU, назвав их «первыми в мире Web3-телефонами». В линейку входят 10 моделей по цене от $3,3 тыс. до $41,5 тыс.

Смартфон поддерживает Web2 и Web3 системы, имеет встроенный криптокошелек, и маркетплейс децентрализованных приложений. Также, устройство позволяет создавать и хранить NFT. Специально для валидаторов Ethereum на телефоне установлена версия ноды для добычи ведущего альткоина.

Ранее похожими разработками занимались и другие компании. Выходили анонсы криптотелефонов Exodus от HTC, Finney от Sirin Labs и KlaytnPhone из линейки Galaxy Note от Samsung, но в продаже таких аппаратов практически нет. На сайте KlaytnPhone говорится, что смартфон доступен только в Южной Корее.

В июне этого года Solana Mobile, дочерняя компания Solana Labs, анонсировала крипто-смартфон Saga на базе Android с функцией хранения приватных ключей и децентрализованным магазином приложений Web3. Устройство еще недоступно к покупке, но уже можно сделать предзаказ на начало следующего года.