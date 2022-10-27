Представлены смартфоны линейки Redmi Note 12

Xiaomi сегодня официально представила линейку телефонов Redmi Note 12. Первым анонсирован Redmi Note 12 Pro — модель, на которую в Китае ещё до сегодняшней премьеры собрали более 500 000 заявок на покупку.

Redmi Note 12 Pro получил экран OLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, максимальная яркость – 900 кд/кв.м.

В основе аппаратной платформы — SoC MediaTek Dimensity 1080. За её охлаждение отвечает испарительная камера площадью 2000 мм2. Врезанная фронтальная камера — с 16-мегапиксельным сенсором, в основной камере три модуля с датчиками разрешением 50 Мп (Sony IMX766, с оптической стабилизацией), 8 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 2 Мп. В основной камере предусмотрены пять фильтров для имитации плёночных фото.

Ёмкость аккумуляторной батареи составила 5000 мА·ч, мощность проводной зарядки — 67 Вт. Телефон также получит боковой сканер отпечатков пальцев, чип NFC, ИК-излучатель, стереодинамики. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 235 долларов. Другие варианты: 8/128 ГБ — 250 долларов, 8/256 ГБ — 275 долларов и 12/256 ГБ — 305 долларов. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом MIUI 13. Xiaomi уверяет, что телефон сохраняет практически начальный уровень быстродействия в течение трёх лет работы. Толщина Redmi Note 12 Pro составляет 7,9 мм, масса — 187 граммов.

Также Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Pro+. Это самый доступный в мире телефон с 200-мегапиксельной камерой. В главном модуле основной камеры устройства используется 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HPX. Он позволят делать снимки в трёх режимах: с разрешением 12,5, 50 и 200 Мп. В первом достигаются лучшие условиях по захвату света, второй — оптимальный, а третий — режим для достижения максимальной детализации.

Сенсор дополнен высококачественным объективом из семи элементов и с диафрагмой F/1,65, а также системой оптической стабилизации изображения. Два других модуля уже не столь интересные — с датчиками разрешением 8 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 2 Мп.

Redmi Note 12 Pro+ поддерживает зарядку мощностью 120 Вт и оснащён системой охлаждения с испарительной камерой площадью 3000 мм2. В этом состоят три оcобенности Redmi Note 12 Pro+ в сравнении с Redmi Note 12 Pro. В остальном (и в техническом плане, и визуально) эти модели ничем не различаются: Redmi Note 12 Pro+ тоже оснащён 120-герцевым экраном OLED с диагональю 6,67 дюйма, SoC MediaTek Dimensity 1080, аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и боковым сканером отпечатков. Толщина и масса Redmi Note 12 Pro+ — 8,98 мм и 208,4 грамма.

Redmi Note 12 Discovery Edition стал лучшей моделью линейки, и одновременно самой дорогой. От Redmi Note 12 Pro+ он отличается только подсистемой питания. Смартфон получил поддержку зарядки мощностью 210 Вт. Оснащённый аккумулятором ёмкостью 4300 мА·ч, он заряжается целиком всего лишь за 9 минут.

Redmi Note 12 Pro+ представлен двумя версиями: 8/256 ГБ за 290 долларов и 12/256 ГБ за 320 долларов. У Redmi Note 12 Discovery Edition только одна версия — с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти за 335 долларов.

Redmi сегодня много рассказывала о Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Discovery Edition, но базовая модель серии, обычный Redmi Note 12, удостоился лишь пары слов и пары слайдов. Базовый Redmi Note 12 получил экран OLED. Таким образом, OLED-панели используются абсолютно во всех моделях линейки. Дисплей Redmi Note 12 характеризуется разрешением 2400 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц (можно также выбрать 90 или 60 Гц). Производителем панели выступает Samsung.

В основе аппаратной платформы Redmi Note 12 — SoC Snapdragon 4 Gen 1. Её производительность в AnTuTu — около 390 000 баллов (больше, чем у Snapdragon 680 и Dimensity 700).

Телефон также получил врезанную фронтальную 8-мегапиксельную камеру, а в основной используются датчики с разрешением 48 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Redmi Note 12 получил защиту от пыли и воды (в соответствии со степенью IP53), стандартный разъём для наушников, ИК-излучатель, боковой сканер отпечатков пальцев. Цены для тех, кто оформит предзаказ, такие: 4/128 ГБ — 165 долларов, 6/128 ГБ — 180 долларов, 8/128 ГБ — 210 долларов, 8/256 ГБ — 235 долларов.