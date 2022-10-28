Halloween в МТС: устройства различных брендов со скидкой

МТС предлагает удивить своих близких не только костюмами и розыгрышами, но еще и подарками.

С 27 октября по 2 ноября 2022 года со скидками можно будет приобрести смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы и даже стилус, а также товары Умного дома и аксессуары к ним. МТС предлагает большой выбор гаджетов: от жутко быстрых смартфонов до страшно «умных» устройств.

Перечень моделей и цен на них, которые действуют в рамках акции «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства», смотрите по ссылке.