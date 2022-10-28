Крупнейшие технологические компании потеряли $3 трлн рыночной стоимости за год

На этой неделе Alphabet, Microsoft и Meta Platforms опубликовали финансовые результаты по итогам прошлого квартала, что привело к падению стоимости ценных бумаг этих компаний, в отдельных случаях весьма значительному. На очереди Amazon и Apple, которые должны объявить финансовые отчёты позднее.

Однако уже сейчас очевидно, что крупные технологические компании из США суммарно потеряли за год более $3 трлн рыночной капитализации. Ошеломляющая цифра складывается из потерь в капитализации компаний Alphabet, Microsoft, Meta*, Amazon, Tesla, Netflix и Apple, хотя последняя понесла наименьшие среди всех перечисленных убытки.

За отчётный период стоимость ценных бумаг Apple практически не изменилась, благодаря чему за год IT-гигант потерял лишь $35 млрд капитализации. Наибольшие потери у Google и Microsoft — каждая стала дешевле почти на $700 млрд. А вот в процентном соотношении сильнее всех сдала Meta* Platforms — за год она стала дешевле примерно в три раза! Источник отмечает, что суммарное снижение стоимости упомянутых компаний могло быть ещё более ощутимым, если бы ценные бумаги Netflix не сумели частично восстановиться в цене во второй половине года. Хотя и она сейчас стоит более чем вдвое дешевле, чем год назад.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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