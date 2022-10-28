Крупнейшие технологические компании потеряли $3 трлн рыночной стоимости за год

На этой неделе Alphabet, Microsoft и Meta Platforms опубликовали финансовые результаты по итогам прошлого квартала, что привело к падению стоимости ценных бумаг этих компаний, в отдельных случаях весьма значительному. На очереди Amazon и Apple, которые должны объявить финансовые отчёты позднее.

Однако уже сейчас очевидно, что крупные технологические компании из США суммарно потеряли за год более $3 трлн рыночной капитализации. Ошеломляющая цифра складывается из потерь в капитализации компаний Alphabet, Microsoft, Meta * , Amazon, Tesla, Netflix и Apple, хотя последняя понесла наименьшие среди всех перечисленных убытки.