Huawei представила смартфон-раскладушку Pocket S

Компания Huawei официально представила смартфон-раскладушку Pocket S, который является более доступным преемником прошлогоднего P50 Pocket. Аппарат оснащён более энергоэффективным, но менее производительным чипом, поддерживает работу в сетях 4G/LTE и функционирует под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0.

Новинка может похвастаться складывающимся 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2790 × 1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Разработчики оснастили смартфон 10,7-мегапиксельной селфи-камерой, аналогичной той, что использовалась в P50 Pocket. По данным Huawei, шарнирный механизм Pocket S в ходе тестирования выдержал 400 тыс. циклов складывания/раскрытия.

Двойная основная камера размещена в круглом модуле на тыльной стороне корпуса. Она сформирована из основного 40-мегапиксельного сенсора и сверхширокоугольной камеры на 13 Мп. Вместо 32-мегапиксельного сенсора, который можно увидеть в P50 Pocket, в новом смартфоне используется датчик лазерной автофокусировки. Под основной камерой располагается круглый 1,04-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 340 × 340 пикселей.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G с графическим ускорителем Adreno 642L и искусственно заблокированной поддержкой 5G. Аппарат будет доступен с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 Гбайт. Источником питания является аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 40 Вт.

Huawei выпустит версии Pocket S в нескольких вариантах цветового исполнения корпуса: мятно-зелёном, золотистом, розовом, синем и чёрном. Аппарат поставляется с HarmonyOS 3.0 и, поскольку в первую очередь он ориентирован на китайский рынок, программная составляющая дополняется большим количеством продуктов для местной аудитории.

Что касается стоимости новинки, то вариант Pocket S с накопителем на 128 Гбайт обойдётся в $820, тогда как версии с внутренним хранилищем на 256 и 512 Гбайт оценены в $890 и $1030 соответственно.