Представлен телефон-раскладушка Nokia 2780 Flip

HMD Global представила бюджетный телефон-раскладушку Nokia 2780 Flip с базовой функциональностью. Он построен на мобильной платформе Qualcomm 215 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с частотой до 1,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 308 и сотовым модемом Snapdragon X5 LTE с пиковой скоростью загрузки до 150 Мбит/с.

На внутренней стороне верхней крышки телефона размещён 2,7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 320 × 240 точек (QVGA), а на внешней панели находится дополнительный экран с диагональю 1,77 дюйма с разрешением 160 × 128 точек (QQVGA).

В спецификациях новинки указано 4 Гбайт оперативной памяти, что вполне может быть опечаткой, так как телефону с базовой функциональностью не требуется такой объём памяти. Ёмкость флеш-накопителя равна 512 Мбайт, есть слот для карт памяти microSD объёмом до 32 Гбайт. На борту имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник системы спутниковой навигации GPS, 3,5-мм аудиоразъём и порт USB Type-C. Ёмкость съёмного аккумулятора равна 1450 мА·ч.

Также у телефона есть 5-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом и светодиодной вспышкой. Аппарат работает под управлением KaiOS 3.1, имеет функции FM-радио и MP3- проигрывателя.

Стоимость Nokia 2780 — $89,99.