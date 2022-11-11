В МТС стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Watch S1

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смарт-часов Xiaomi Watch S1. Новинка доступна по цене от 32 рублей в месяц.

Умные часы Xiaomi Watch S1 – это элегантное многофункциональное устройство, которое позволит вам выглядеть презентабельно и следить за своей физической формой при любых обстоятельствах. Корпус гаджета изготовлен их нержавеющей стали, а экран выполнен из прочного сапфирового стекла. Образ удачно дополнит браслет из кожи или фторкаучука – оба идут в комплекте. Кожаный ремешок обеспечит стильный внешний вид, а ремешок из фторкаучука будет максимально удобен во время занятий спортом.

Xiaomi Watch S1 снабжены ярким 1,43-дюймовым AMOLED дисплеем с поддержкой функции Always On Display. Плотность пикселей на уровнее 326 dpi и высокая частота обновления 60 Гц обеспечивают превосходное качество картинки и плавные анимации. Поддержка Bluetooth-вызовов дает возможность отвечать на входящие звонки напрямую с гаджета без использования смартфона. А благодаря чипу NFC вы сможете совершать с помощью часов бесконтактные платежи.

Для улучшения спортивных показателей и поддержания физической формы в Xiaomi Watch S1 предусмотрены 117 фитнес-режимов, из них 19 – профессиональных. Устройство умеет замерять уровень кислорода в крови (SpO2) и мониторить сердечный ритм в режиме 24/7. Высокую точность определения координат обеспечивает двухдиапазонный модуль GPS с поддержкой пяти спутниковых систем. А благодаря водонепроницаемости 5 атм гаджет выдержит погружение на глубину до 50 метров.

Новинка оснащена ёмким аккумулятором 470 мАч, с которым она способна проработать до 12 дней без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней – в экономном режиме.

Умные часы Xiaomi Watch S1 в рамках акции «Для всех» можно приобрести единым платежом за 699 рублей. Для абонентов МТС гаджет доступен в рассрочку на год с ежемесячным платежом 65 рублей или на два года – за 32 рубля в месяц.