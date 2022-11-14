Российские киберспортсмены из Outsiders выиграли главный турнир по CS:GO

Российская команда Outsiders выиграла главный турнир по Counter-Strike: Global Offensive: Intel Extreme Masters Major с призовым фондом 1,25 млн долларов завершился в воскресенье в Рио-де-Жанейро.

В финальном противостоянии Outsiders победили команду из Дании Heroic со счетом 2:0. Outsiders за победу на турнире получат 500 тыс. долларов, Heroic — 170 тыс.

Российские команды Cloud9 и Team Spirit выбыли из турнира на стадии 1/4 финала, заработав по 45 тыс долларов. Финалисты прошлого мэйджора команда Na'Vi из Украины также выбыл в четвертьфинале, победители майского турнира Faze Clan из США не смогли выйти в плей-офф.

В составе российской команды выступали Джами Али (Jame), Евгений Лебедев (Fl1t), Давид Даниелян (n0rb3r7), Петр Болышев (fame) и казахстанец Алексей Голубев (Qikert). Outsiders — второе название команды Virtus.pro, большинству коллективов Virtus.pro по разным дисциплинам пришлось отказаться от демонстрации названия и спонсоров из-за требований турнирных организаторов.