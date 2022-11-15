Google заплатит $391,5 млн за незаконное отслеживание пользователей

Компания Google согласилась выплатить компенсацию в размере $391,5 млн для урегулирования коллективного иска генеральных прокуроров 40 американских штатов. Авторы иска доказали, что IT-гигант вводил пользователей в заблуждение относительно того, что после отключения опции отслеживания местоположения в настройках учётной записи Google сбор информации прекращается, хотя на самом деле компания продолжала собирать геолокационные данные.

Генеральные прокуроры заявили, что нынешнее соглашение является крупнейшим в США в сфере обеспечения конфиденциальности в интернете. Расследование по этому делу длилось около четырёх лет и охватило период деятельности компании с 2014 по 2020 годы. Помимо денежной компенсации, Google обязалась предоставлять больше информации о том, в каких случаях компания отслеживает местоположение пользователей.

По данным Google, компания уже внесла ряд изменений в алгоритмы, применяемые для сбора пользовательских данных. В компании отметили, что с момента начала расследования устаревшая политика конфиденциальности данных пользователей была пересмотрена и в неё внесли ряд изменений для соответствия действующему в США законодательству.

Источник отмечает, что роль государства в ограничении власти и регулировании бизнес-моделей IT-гигантов неуклонно растёт. Несмотря на это, Конгресс США и отраслевые регуляторы так и не смогли договориться о принятии федерального закона в сфере защиты данных пользователей. Пока законодатели спорят о деталях законодательства, технологические гиганты поддерживают лоббистов, которые работают над тем, чтобы смягчить итоговую версию закона или же не допустить его принятия.