В Microsoft Teams появились классические игры из Windows

Microsoft представила приложение Games for Work, которое станет частью Teams и откроет пользователям сервиса доступ к классическим играм из Windows, таким как пасьянс «Косынка» и «Сапёр».

Разработчики считают, что упомянутое нововведение поможет сотрудникам сплотиться внутри коллектива и повысить собственную эффективность. «Игры способствуют творчеству, сотрудничеству и общению уникальным образом, и нам не терпится увидеть, как приложение Games for Work в Microsoft Teams повышает продуктивность и способствует укреплению связей на рабочем месте», — сообщил представитель Microsoft.

Согласно имеющимся данным, все доступные в Teams игры не содержат рекламного контента, а взаимодействовать с ними могут от 2 до 250 человек. Например, в «Сапёре» пользователи могут не только играть самостоятельно, но также наблюдать за тем, как это делают другие, или подсказывать дальнейшие шаги. Другие игры предоставляют аналогичные возможности, включая коллективное прохождение и возможность посоревноваться.

Приложение Games for Work в ближайшее время станет доступно всем пользователям Teams, которые используют образовательные и корпоративные тарифные планы. Разработчики планируют расширить список доступных в приложении игр в 2023 году.