Представлена ОС Honor MagicOS 7.0

Представлена операционная система Honor нового поколения Honor — MagicOS 7.0, которая предлагает улучшения всех основных составляющих, а также приносит с собой четыре технологии: MagicRing, Magic Live Smart Engine, Turbo X System Engine и MagicGuard Honor Security. Они отвечают за удобство использования, скорость и безопасность пользовательских данных.
На пресс-конференции Чжао Мин, генеральный директор Honor, представил в работе новейшую оболочку Honor MagicOS 7.0, а также сравнил её с Huawei Hongmeng 3.0. Как пишет Mydrivers, скорость работы обеих систем оказалась очень близкой, но иногда Honor MagicOS 7.0 работала быстрее.
Mydrivers добавляет, что в ходе презентации сравнивали плавность открытия приложений, а также скорость сканирования кодов. Запуск приложений на смартфонах Honor проходит более плавно, а по скорость санирования Honor Magic Vs также оказался на шаг впереди Huawei Mate 50 Pro.
Honor также объявила о планах по выпуску общедоступной бета-версии MagicOS 7.0, которая станет доступна для 19 моделей по следующему графику:
- Декабрь 2022: Honor Magic V, Magic3/Premium Edition/Pro, Honor V40;
- Январь 2023: Honor Magic4/Premium Edition/Pro;
- Февраль 2023: Honor 70/Pro/Pro+;
- Март 2023: Honor 50/Pro, Honor 60/Pro;
- Апрель 2023: Honor X40 GT;
- Май 2023: Honor X30, Honor X40, Honor V40 Light Luxury Edition
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