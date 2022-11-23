Honor анонсировала смартфон-книжку Magic Vs

Компания Honor анонсировала складной смартфон Honor Magic Vs с гибким экраном. Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Помимо прошлогодних версий с 12/256 Гбайт и 12/512 Гбайт оперативной и постоянной памяти, теперь доступна и менее производительная в конфигурации 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт на встроенном накопителе. Honor Magic Vs также поддерживает работу с представленным недавно стилусом Magic Pen, который подключается по Bluetooth.

Складной 7,9-дюймовый OLED-дисплей предлагает разрешение 2272 × 1984 пикселя с частотой обновления до 90 Гц — те же характеристики были у прошлогодней модели. Внешний 6,45-дюймовый экран имеет разрешение 2560 × 1080 пикселей с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. Производитель переработал складной механизм, и теперь в нём не 92, а всего 4 детали. Тестирование в Honor Labs показало, что он выдерживает до 400 тыс. складываний, то есть более десяти лет работы при 100 складываниях в день.

Блок из трёх камер включает в себя основную с 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800 и объективом f/1,9, 50-мегапиксельную широкоугольную, которая используется и для макросъёмки, а также 8-мегапиксельную с 3-кратным оптическим зумом. На лицевой стороне также присутствует 16-мегапиксельная фронтальная с оптикой f/2,45. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт — от 0 % до 100 % батарея заряжается всего за 46 минут. Программной платформой выступает MagicOS 7.0, на базе Android 12.

Модель Honor Magic Vs предлагается в оранжевом, голубом и чёрном цветах. Базовая версия в конфигурации 8/256 Гбайт оценена в $1050, средняя с 12/256 Гбайт памяти стоит $1120, а топовая с 12/512 Гбайт поступит в продажу $1260. Складной смартфон дебютирует в Китае, а первые покупатели получат свои устройства 30 ноября. В других странах Honor Magic Vs может появиться в I квартале 2023 года.