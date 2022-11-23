Серия Fight Club открывает регистрацию на долгожданный турнир по CS:GO

В серию киберспортивных турниров Fight Club, которую проводит Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с видеосервисом VOKA и А1, возвращается легендарная дисциплина Counter-Strike: Global Offensive. Это уже третий раз, когда участники будут сражаться за победу и призовые в размере 5000 белорусских рублей в противостоянии с командами со всей Беларуси.

Командная игра, живые эмоции и LAN-формат – три основополагающих принципа, на которых организаторы турниров серии Fight Club строят ее концепцию. Игры проводятся в офлайн-формате с личным присутствием участников, а принимают их компьютерные клубы из разных городов Беларуси. Тем самым Белорусская ассоциация компьютерного спорта поддерживает клубную культуру как важную составляющую развития киберспорта.

Игры в рамках Fight Club CS:GO Episode 3 стартовали 19 ноября. В выходные 26-27 ноября и 3-4 декабря будут проводиться квалификации, на участие в которых могут бесплатно регистрироваться все желающие команды численностью по 5 человек. Главное условие: игроки должны физически находиться в Беларуси, чтобы иметь возможность явиться на игру в выбранный клуб.

Очные состязания примут 16 компьютерных клубов 10 белорусских городов: Бреста, Бобруйска, Витебска, Гомеля, Гродно, Кобрина, Лиды, Молодечно, Минска и Солигорска. При этом неважно, где именно проживает команда: подать заявку на участие можно в любой из городов-участников и в любой из игровых уикендов (или даже во все сразу).

Победители квалификационных этапов получат приглашение выступить на масштабном LAN-финале, который состоится 17-18 декабря в гродненском клубе Magenta. Именно здесь определится команда-победитель.

Призовой фонд турнира составляет 5000 белорусских рублей. Кроме того, организаторы оплатят финалистам проезд до места проведения заключительного этапа турнира, а также проживание на время участия в нем. На память об участии каждый игрок получит фирменную майку с логотипом своей команды.

Найти подробную информацию о регистрации команд для участия в турнире или компанию единомышленников для подачи заявки можно в официальной группе мероприятия. Там же будет размещаться вся самая актуальная информация о событиях и новостях серии Fight Club.

Турниры серии Fight Club Белорусская ассоциация компьютерного спорта начала проводить в 2021 году. За это время состоялись пять мероприятий с постоянно растущим числом участников. Предыдущий турнир по CS:GO собрал 235 команд и 1175 участников.

Следить за событиями серии зрители и болельщики могут лично – если придут поддержать свои команды в компьютерные клубы в дни проведения отборочных и финальных игр, – или онлайн. Стримы с трансляциями состязаний будут вестись на всех популярных платформах: в Twitch, VK, а также на видеосервисе VOKA.