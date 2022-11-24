Представлены Honor 80 Pro и Honor 80

Компания Honor представила смартфоны Honor 80 Pro, Honor 80 и Honor 80 SE. Первые две новинки построены на чипсетах Qualcomm, оснащены 160-мегапиксельными камерами и изогнутыми OLED-дисплеями. Наиболее доступная модель в серии — Honor 80 SE — использует чипсет MediaTek Dimensity 900 и оснащена камерой на 64 Мп.

Старший Honor 80 Pro получил 6,78-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением 2700 × 1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битного цвета. Новинка оснащена двойной фронтальной камерой, состоящей из 50-Мп сенсора и 2-Мп датчика глубины сцены. Фронтальная камера может снимать видео 4K при 30 кадрах в секунду. Модель Honor 80 получила более компактный 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. На фронтальной стороне аппарата расположен глазок 32-мегапиксельной камеры, которая может снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

В основе Honor 80 Pro лежит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 со слегка урезанными характеристиками. Его самое мощное ядро Cortex-X2 работает на частоте 3,0 ГГц вместо заявленных производителем 3,2 ГГц. Три ядра Cortex-A710 оперируют на частоте 2,5 ГГц вместо стандартных 2,75 ГГц. Четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510, в свою очередь, работают на стандартной частоте 1,8 ГГц.

В основе модели Honor 80 используется чипсет Snapdragon 782G среднего уровня, представляющий собой слегка разогнанный процессор Snapdragon 778G+. Он включает одно ядро Cortex-A78 с частотой 2,7 ГГц (на 200 МГц выше, чем у Snapdragon 778G+), три ядра Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 1,9 ГГц.

Смартфоны Honor 80 Pro и Honor 80 получили тройные тыльные камеры. В обоих случаях главным является 160-Мп сенсор разъёмом 1/1,56 дюйма с оптикой f/1.8 и возможностью объединения 16 пикселей (квадрат 4 × 4) в один размером 0,75 мкм. В дополнение к основному сенсору модель Honor 80 Pro получила 50-Мп датчик с оптикой f/2.0, предназначенный для широкоугольной съёмки (угол обзора 122 градуса) и 2-Мп сенсор глубины сцены (f/2.4). Основную камеру модели Honor 80 дополняет 8-Мп модуль (f/2.2) для широкоугольной съёмки и 2-Мп сенсор (f/2.4) для макросъёмки.

В обоих случаях камеры могут снимать в 4K при 30 кадрах в секунду. Honor использует в обоих смартфонах обновлённую ИИ-технологию Image Engine с более эффективной системой обработки изображений и более передовыми алгоритмами AI RAW. Также заявляется обновлённый режим AI Vlog с расширенным количеством различных настроек для стриминга на ходу.

Оба устройства работают под управлением MagicOS 7 на базе Android 12. Смартфоны получили батареи ёмкостью 4800 мА·ч, поддерживающие быструю зарядку мощностью 66 Вт. В продаже новинки будут доступны в чёрном, зелёном, синем и розовых цветах.

Младший Honor 80 SE получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частоты обновления 120 Гц. Новинка оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой с возможностью съёмки видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Основной блок камер Honor 80 SE состоит из 64-Мп основного модуля (f/1.8), 5-Мп датчика для широкоугольной съёмки (f/2.2) и 2-Мп сенсора для макросъёмки (f/2.4). Для основной системы камер заявлена возможность съёмки в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. В основе Honor 80 SE используется чипсет MediaTek Dimensity 900 с двумя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Смартфон получил батарею на 4600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Honor 80 SE выйдет в чёрном, синем, розовом цветах, а также в оформлении кристалл.

Предзаказы на представленные смартфоны в Китае начнут принимать с сегодняшнего дня. Старт продаж новинок запланирован на 9 декабря. О сроках старта глобальных продаж пока ничего неизвестно. Ниже представлены цены смартфонов серии Honor 80 в Китае: