Google тайно разрабатывает AI, который сможет сам писать программный код

Компания Google реализует секретный проект, в рамках которого ведётся разработка генератора программного кода на базе нейросети, который сможет самостоятельно создавать программный код, исправлять и обновлять его. Этот проект является частью более масштабной программы компании в сфере «генеративного искусственного интеллекта», связанной с созданием ИИ-алгоритмов для генерации изображений, видео и многого другого. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно имеющимся данным, проект по созданию генератора программного кода зародился в исследовательском подразделении «X» компании Alphabet под кодовым именем Pitchfork. Этим летом реализацией проекта занялись инженеры команды Google Labs под руководством Оливии Хатальски (Olivia Hatalsky), которая много лет является сотрудником подразделения «X» и участвовала в разработке Google Glass и некоторых других устройств.

Источник отмечает, что проект Pitchfork реализуется для того, чтобы «научить код писать и переписывать себя». Предполагается, что созданный алгоритм сможет изучать стили программирования и писать код на основании полученных знаний. Изначально перед проектом Pitchfork стояла задача по созданию инструмента, который мог бы обновлять кодовую базу языка программирования Python до новых версий без необходимости привлекать живых программистов.

Со временем цели проекта сместились в сторону создания системы общего назначения, которая могла бы уменьшить потребность людей в написании и обновлении кода, сохраняя при этом его качество. На какой стадии находится разработка генератора программного кода Google, пока неизвестно.