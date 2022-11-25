«Большие белорусские танки»: онлайн-турнир для любителей «Мира танков» проходит в Беларуси

Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с видеосервисом VOKA при поддержке Lesta Games проводит серию онлайн-турниров «Большие белорусские танки» по игре «Мир танков». У желающих попасть в финал есть еще две возможности попробовать свои силы – в ходе отборочных этапов 25 ноября и 2 декабря. Победители турнира определятся 10-11 декабря.

«Мир танков» – легендарная танковая онлайн-игра в антураже середины XX века с десятками боевых локаций, которые позволяют реализовать самые разнообразные тактические ходы. Победа зависит и от командных действий, и от индивидуального мастерства игроков. Турнир «Большие белорусские танки» организован таким образом, чтобы дать участникам возможность проявить себя в каждой из этих ролей.

На каждом из трех отборочных этапов бои проходят на технике Х уровня в режиме «встречный бой» в формате 1x1, а игроки соревнуются в индивидуальном зачете за место в числе 16 сильнейших. Те, кто попал в этот список, становятся капитанами команд-участниц финального турнира. Состав своих «взводов» они формируют самостоятельно (и не обязательно из игроков, которые прошли через отборочные игры). Главным требованием является проживание всех участников на территории Республики Беларусь.

В финале, который состоится 10-11 декабря, встретятся до 48 команд по 3 игрока в каждой. Бои будут вестись в формате 3х3 на технике Х уровня по системе «Double Elimination», то есть с выбыванием из турнира после двух поражений. Продолжительность каждого боя составит 6 минут. Участникам финала предстоит разыграть призовой фонд – 5100 белорусских рублей и более 80 000 игрового золота.

Наградой команде, занявшей 1-е место, станут 2700 рублей и 30 000 игрового золота. Серебряные призеры получат 1500 рублей и 15 000 игрового золота на троих, а бронзовые – 900 рублей и 7500 игрового золота. Оставшаяся игровая валюта будет распределена между обладателями 4-8 мест: суммы выигрышей на команду составят от 7500 до 4500 золотых.

Все соревнования пройдут в онлайн-формате. За ходом финальных игр турнира «Большие белорусские танки» можно будет следить в трансляциях, организованных видеосервисом VOKA.

Найти подробную информацию о регламенте соревнований и времени проведения игр, а также зарегистрироваться для участия можно на официальной странице турнира. Кроме того, узнать еще больше о белорусском киберспорте и различных турнирах можно в группе Белорусской ассоциации компьютерного спорта.