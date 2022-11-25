МЕГАчерная пятница: скидка 75% на флагманский тариф

Специально по случаю «Черной пятницы» и только с 25 по 27 ноября 2022 года для новых абонентов линейки тарифных планов фиксированного интернета «МЕГА» предлагаются незабываемые скидки. Подключившись на флагманский тариф «МЕГА Макс» в указанные даты, следующие 24 месяца вы сможете экономить на абонентской плате 75%!

Так, на тарифном плане «МЕГА Макс» абонентская плата составит 9,90 рубля в месяц вместо 39,90. И это все за набор услуг, который закрывает большинство потребностей современных пользователей связи. В тарифный план «МЕГА Макс» включены:

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

130 каналов ТВ от VOKA;

безлимитный мобильный интернет;

безлимит звонков во все сети.

При этом МЕГАскидки действуют также на тарифном плане «МЕГА Бит» - акционная абонентская плата составит 5,90 рубля в месяц вместо 20,90; на тарифном плане «МЕГА Хит» – 7,90 рубля вместо 29,90.

Успейте сейчас – и экономьте на домашнем интернете еще долго! Для подключения «МЕГА» необходимо оставить заявку на internet.A1.by, по телефону 150, в магазинах А1 или дилерских салонах, включая салоны «Алло!» и «На связи».

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.