Криптовалютная компания BlockFi объявила о банкротстве

Криптолендинговая платформа BlockFi объявила о запуске процедуры банкротства в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве, что позволит ей обеспечить стабилизацию бизнеса и завершить процесс реорганизации. На счетах BlockFi имеется $256,9 млн, что, как ожидается, обеспечит компании достаточную ликвидность для поддержки определённых операций в процессе реструктуризации.

Управляющая криптовалютной платформой компания BlockFi International Ltd., базирующаяся в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) и зарегистрированная на Бермудских островах, позиционирует себя как лендинговая организация, предназначенная в первую очередь для мелких инвесторов, предлагая им кредиты, обеспеченные криптовалютой, за считанные минуты без проверки кредитоспособности, а также позволяя открывать счета для депозитов в криптовалюте, по которым выплачивались высокие проценты. Согласно данным BlockFi, по состоянию на конец прошлого года у неё было более 450 000 частных клиентов.

Заявление о банкротстве компания BlockFi International Ltd. и восемь аффилированных с ней организаций подали в суд США по делам о банкротстве округа Нью-Джерси. На данный момент все операции на платформе приостановлены. Компания планирует сосредоточиться на возмещении всех обязательств своих контрагентов перед BlockFi, включая FTX и связанные с ней юридические лица.

В связи с падением криптовалютного рынка BlockFi в июне заключила сделку с FTX, в рамках которой та согласилась открыть компании кредитную линию в размере $400 млн. Согласно заявлению о банкротстве, BlockFi впоследствии заняла $275 млн у дочерней компании FTX.

BlockFi указала в судебных документах, что у неё порядка 100 тыс. кредиторов. Наиболее крупный долг у BlockFi перед трастовой компанией Ankura — $729 млн. Кроме того, BlockFi должна $275 млн West Realm Shires (FTX US) и $30 млн — Комиссии по ценным бумагам и биржам США.