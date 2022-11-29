Apple назвала лучшие игры и приложения года в App Store

Apple подвела итоги 2022 года, назвав лучшие игры и приложения для своих устройств.

Лучшей игрой для iPhone признали онлайн-шутер Apex Legends, на iPad – паззл Moncage, на компьютерах Mac — Inscryption, а на Apple TV — стелс-экшен про Дикий Запад El Hijo.

Лучшим тайтлом года в сервисе Apple Arcade стал симулятор Wylde Flowers в духе Animal Crossing. League of Legends Esports Manager получила награду как лучшая китайская игра 2022-го.

Что касается приложений, то на iPhone награду вручили BeReal — соцсети, в которой нужно один раз в день загружать свою фотографию в определённое время. На iPad победило приложение для составления заметок GoodNotes 5, на Mac — MacFamilyTree 10, позволяющее создавать своё генеалогическое древо, на Apple TV — стриминговое приложение ViX, а на Apple Watch — GentleStreak для спортивных тренировок.