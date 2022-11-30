В мире выросло число программ для скрытого майнинга

В третьем квартале 2022 года эксперты Kaspersky обнаружили более 150 тысяч новых модификаций криптомайнеров. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В Беларуси число атак с использованием таких программ с июля по сентябрь 2022 года достигло почти 300 тысяч.

Наиболее популярной криптовалютой у майнеров в третьем квартале оказалась Monero (XMR). Её добывали около половины (48%) проанализированных образцов ПО для скрытого майнинга. Monero известна тем, что данные о транзакции с её использованием анонимизируются, то есть нельзя определить адреса кошельков, суммы, баланс и историю транзакций.

Столкнуться с майнерами человек может на сайтах, где распространяют пиратский контент — фильмы, музыку, игры, различные программы. Также злоумышленники используют незакрытые уязвимости. По данным Kaspersky, почти в каждой шестой атаке с эксплуатацией широко известных уязвимостей происходило и заражение майнером. Если в первом полугодии с помощью уязвимостей чаще распространялись бэкдоры и вымогатели, то в третьем квартале перевес пришёлся на вымогателей и майнеры.

Троянец-майнер — это программа, которая использует мощности компьютеров или смартфонов для генерации криптовалюты без ведома их владельцев, то есть скрытно. Такое ПО может находиться на устройстве долгое время и до определённого момента никак себя не проявлять. При этом майнинг — крайне ресурсоёмкий процесс. Он существенно загружает процессор и видеокарту, и в результате компьютер начинает тормозить. Дополнительная нагрузка может привести к повышенному расходу электроэнергии и преждевременному выходу устройства из строя.

«Стоит отметить, что риску заражения подобными программами подвержены все популярные операционные системы, среди которых — Windows, Linux, MacOS, Android, — поэтому пользователям следует быть начеку. Если привычные программы стали тормозить и загружаться дольше, чем раньше, лучше проверить компьютер на наличие вредоносного ПО с помощью защитных решений. Это касается не только домашних гаджетов, но и корпоративных устройств», — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.