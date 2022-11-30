В МТС стартовала акция «Вам подарок»

В салонах связи и интернет-магазине МТС стартовала акция «Вам подарок». При покупке телевизоров Xiaomi покупателям на 3 месяца предоставляется бесплатный доступ к услуге «Всё включено», которая позволяет пользоваться возможностями сервиса МТС ТВ.

Подписка «Всё включено» объединяет онлайн-кинотеатры PREMIER, START и more. tv, а также 120 телеканалов в видеосервисе МТС ТВ. При покупке любого телевизора Xiaomi Mi TV P1 в салоне связи или в интернет-магазине МТС в течение 3 месяцев пользоваться комплексной услугой можно будет бесплатно. Далее стоимость «Всё включено, месяц» будет составлять 13,90 рубля в месяц.

Подключить услугу «Всё включено, месяц» на условиях акции «Вам подарок» можно с помощью USSD-запроса *972#. Воспользоваться предложением можно по 31 января 2024 года.