Участвуйте в карьерном исследовании Тинькофф и получите подарок

Какая она — идеальная работа в IT? Уверены, что у каждого из вас есть свой ответ на этот вопрос. Кому-то важен гибкий график или амбициозные проекты, а кто-то обращает больше внимания на расширенный социальные пакет.

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Опубликовал: KVbot,

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