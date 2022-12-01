Участвуйте в карьерном исследовании Тинькофф и получите подарок

Какая она — идеальная работа в IT? Уверены, что у каждого из вас есть свой ответ на этот вопрос. Кому-то важен гибкий график или амбициозные проекты, а кто-то обращает больше внимания на расширенный социальные пакет.

Расскажите о своей идеальной работе! Участвуйте в карьерном исследовании Тинькофф и получите в подарок 50 дней подписки на сервис more.tv. Оставьте адрес электронной почты после заполнения опросника и вам будет отправлен промокод. Он действует до 31.01.2023.

Ответить на вопросы и забрать подарок можно по ссылке. Опрос займет не более 10 минут.