Xiaomi проведет презентацию новых устройств 11 декабря

Презентация линейки Xiaomi 13, которая ожидалась 1 декабря, была перенесена. Теперь же на сайте официального магазина Xiaomi появилась информация о том, что конференция состоится 11 декабря, то есть в воскресенье.

На этой пресс-конференции также должны быть представлены новые умные часы Xiaomi Watch S2, новый флагманский роутер Xiaomi и наушники Xiaomi Buds 4.

Ожидается, что Xiaomi 13 будет использовать 6,36-дюймовый плоский экран из материала Samsung E6, а Xiaomi13 Pro будет иметь 6,73-дюймовый изогнутый экран Samsung E6. Телефоны получат Snapdragon 8 Gen 2, камеру Leica, динамики Harman Kardon и защиту IP68.